Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что сейчас творится на краснодарских курортах 

Диана Товсепова 39 минут назад
В условиях пандемии особенное внимание россиян привлекают курорты Краснодарского края. При этом непонятно, как совмещается отдых с требованиями безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции.
О том, что Юг России уже заполонили толпы туристов уже пишут СМИ, а в Сети намекают на то, что из-за такого наплыва отдыхающих вспышки эпидемии в регионе избежать не получится.
Многие пишут, что несмотря на потоки приезжих курорты все равно не заполнены настолько, как это бывает обычно. На многих популярных пляжах "яблоку негде упасть", но есть и более пустынные набережные, где все еще можно спокойно прогуляться, соблюдая хоть какую-то социальную дистанцию.
Видео дня. Самые необычные музеи планеты
Новости путешествий , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сервиса ноль, хамства хоть отбавляй»: россияне о Сочи
«Сервиса ноль, хамства хоть отбавляй»: россияне о Сочи
«Вот, что бывает, когда границы закрыты»
«Вот, что бывает, когда границы закрыты»
Стало известно, что раздражает людей в Крыму и Сочи
Стало известно, что раздражает людей в Крыму и Сочи
Видео
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
03:59
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
Новости путешествий
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
00:27
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
01:41
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение