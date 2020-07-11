Что сейчас творится на краснодарских курортах 

В условиях пандемии особенное внимание россиян привлекают курорты Краснодарского края. При этом непонятно, как совмещается отдых с требованиями безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции.

О том, что Юг России уже заполонили толпы туристов уже пишут СМИ, а в Сети намекают на то, что из-за такого наплыва отдыхающих вспышки эпидемии в регионе избежать не получится.

Многие пишут, что несмотря на потоки приезжих курорты все равно не заполнены настолько, как это бывает обычно. На многих популярных пляжах "яблоку негде упасть", но есть и более пустынные набережные, где все еще можно спокойно прогуляться, соблюдая хоть какую-то социальную дистанцию.