С инициативой запретить продажу алкоголя в поездах дальнего следования выступил представитель "Трезвой России" Султан Хамзаев . Об этом сообщает RT.

Он отметил, что несмотря на запрет распития алкогольных напитков, в вагонах-ресторанах можно приобрести спиртное крепостью до 16,5 градусов, что порой приводит к пьяным дебошам в поездке.

Хамзаев уверен, что запрет на продажу алкогольных напитков поможет повысить уровень комфорта всех пассажиров.

Кроме того, было предложено ужесточить контроль за пассажирами, которые были замечены за проносом заранее приобретенных бутылок алкоголя с собой.

Хамзаев также отметил, что тех, кто в течение годы дважды попадается на употреблении спиртного в вагоне, следует лишать права на проезд в поезде на два года.