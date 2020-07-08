Названа дата открытия гостиниц в Подмосковье 

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Стало известно, когда в Московской области возобновят работу гостиницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 региона.

На сайте областного правительства опубликовали документ, согласно которому размещать постояльцев в гостиницах Подмосковья разрешается с 1 августа.

Помимо этого, в Московской области с начала месяца возобновят выставочную и конгрессную деятельность.