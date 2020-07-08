Названа дата открытия гостиниц в Подмосковье 

Стало известно, когда в Московской области возобновят работу гостиницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 региона.
На сайте областного правительства опубликовали документ, согласно которому размещать постояльцев в гостиницах Подмосковья разрешается с 1 августа.
Помимо этого, в Московской области с начала месяца возобновят выставочную и конгрессную деятельность.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ.