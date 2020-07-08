Стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ

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По мнению эксперта, с вероятностью в 99% в июле рейсы за границу не запустят, а август остается "сильно под вопросом".

Майя Ломидзе считает, что "самым оптимистичным" сценарием будет возобновление международного авиасообщения в конце сентября-октябре.

Туристы из РФ смогут начать путешествовать только в случае отсутствия угрозы распространения коронавируса. Сначала для россиян станут доступны самые популярные направления.

«Конечно, в основном мы имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию, то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений», — считает эксперт.

Самым пессимистичным сценарием Майя Ломидзе назвала возобновления перелетов за границу в декабре.