Стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, когда могут возобновиться международные перелеты.
По мнению эксперта, с вероятностью в 99% в июле рейсы за границу не запустят, а август остается "сильно под вопросом".
Майя Ломидзе считает, что "самым оптимистичным" сценарием будет возобновление международного авиасообщения в конце сентября-октябре.
Туристы из РФ смогут начать путешествовать только в случае отсутствия угрозы распространения коронавируса. Сначала для россиян станут доступны самые популярные направления.
«Конечно, в основном мы имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию, то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений», — считает эксперт.
Самым пессимистичным сценарием Майя Ломидзе назвала возобновления перелетов за границу в декабре.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне выбрали самое безопасное место отдыха.