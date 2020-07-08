Россияне выбрали самое безопасное место отдыха

Онлайн-сервис для планирования поездок "Туту.ру" провел исследование, в ходе которого россияне выбрали самое безопасное направление для путешествий в период пандемии.

Так, больше половины респондентов (53%) признались, что дача является для них самым надежным местом отдыха в сложившейся ситуации. При этом, по мнению 13% опрошенных, пляжного отдыха следует избегать. В качестве альтернативы морскому побережью россияне советуют выбрать Карелию или Алтай.

Однако 9% уверены, что отпуск следует провести в Крыму или в Сочи, а другие 9% рекомендуют во избежание заражения ехать на российские острова.

8% признались, что с радостью провели бы отпуск в Европе, 6% отдали предпочтение лечебно-санаторному отдыху в России, а 2% путевкам в страны СНГ.