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Россияне выбрали самое безопасное направление для путешествий 

Мира Маркина 1 час назад
Россияне выбрали самое безопасное место отдыха
Фото: depositphotos.com
Онлайн-сервис для планирования поездок "Туту.ру" провел исследование, в ходе которого россияне выбрали самое безопасное направление для путешествий в период пандемии.
Так, больше половины респондентов (53%) признались, что дача является для них самым надежным местом отдыха в сложившейся ситуации. При этом, по мнению 13% опрошенных, пляжного отдыха следует избегать. В качестве альтернативы морскому побережью россияне советуют выбрать Карелию или Алтай.
Однако 9% уверены, что отпуск следует провести в Крыму или в Сочи, а другие 9% рекомендуют во избежание заражения ехать на российские острова.
8% признались, что с радостью провели бы отпуск в Европе, 6% отдали предпочтение лечебно-санаторному отдыху в России, а 2% путевкам в страны СНГ.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что отдых на отечественных курортах оказался не по карману россиянам.
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