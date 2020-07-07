Россияне рассказали, почему не ездят на курорты РФ

Российские туристы рассказали, почему они не хотят отдыхать на отечественных курортах и ждут открытия границ. Об этом сообщает сервис по продаже билетов "Туту.ру", который провел опрос.

Самым главным фактором путешественники назвали ценник, который можно сравнить с зарубежными курортами. При этом, сервис на отечественных курортах гораздо слабее. Некоторые туристы заявили, что отдыхать внутри страны — «скучно или слишком далеко».

Россияне отметили, что знают не так много о возможных маршрутах путешествий, а российские курорты сами п себе не престижные для отдыха.

Опрос показал, что туристов при выборе места для отдыха останавливает низкий уровень безопасности, неразвитость структуры и отсутствие интересных предложений.