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Стало известно, что раздражает туристов в Крыму и Сочи 

Анастасия Иванова 34 минуты назад
Стало известно, что раздражает людей в Крыму и Сочи
Фото: depositphotos.com
Отдыхающие в Крыму и Сочи рассказали, что их больше всего раздражает на отдыхе. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский».
Больше всего туристам не нравятся полные посетителей пляжей и отдыхающие с целлюлитом.
«Видишь, что не в форме, прячься и стыдись, занимайся спортом, садись на диету, а не телеса грей», — заявили опрошенные.
На втором месте среди раздражителей оказались люди в мокрых купальниках в общественном транспорте, а на третьем — оставляющие мусор на пляже.
Кроме того, путешественникам не нравятся туристы, которые курят, разрешают детям ходить голышом, брызгаются в воде и справляют нужду. Еще один неприятный фактор для отдыхающих — каменный вход в море вместо песчаного.
Ранее "Рамблер" сообщал, что толпу туристов без масок сняли на камеру в Сочи.
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