Стало известно, что раздражает людей в Крыму и Сочи

Отдыхающие в Крыму и Сочи рассказали, что их больше всего раздражает на отдыхе. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский».

Больше всего туристам не нравятся полные посетителей пляжей и отдыхающие с целлюлитом.

«Видишь, что не в форме, прячься и стыдись, занимайся спортом, садись на диету, а не телеса грей», — заявили опрошенные.

На втором месте среди раздражителей оказались люди в мокрых купальниках в общественном транспорте, а на третьем — оставляющие мусор на пляже.

Кроме того, путешественникам не нравятся туристы, которые курят, разрешают детям ходить голышом, брызгаются в воде и справляют нужду. Еще один неприятный фактор для отдыхающих — каменный вход в море вместо песчаного.