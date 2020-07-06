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Толпу туристов без масок сняли на камеру в аэропорту Сочи 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Толпу туристов без масок сняли на камеру в Сочи
Фото: «Кубанские Новости»
Толпу туристов без масок и перчаток сфотографировали в аэропорту Сочи. Снимок опубликовали"Кубанские новости".
Кадр был сделан в воскресенье, 5 июля. В это время в аэропорту Сочи «шла регистрация одновременно на два десятка рейсов». Для нескольких рейсов одной авиакомпании объединили зону прохождения процедуры. Зал был переполнен отдыхающими с чемоданами.
Соцсети
При этом почти ни у кого из туристов в аэропорту не было средств индивидуальной защиты. Как рассказал автор издания, социальная дистанция, рекомендованная Роспотребнадзором, россиянами тоже не соблюдалась: отдыхающие стояли впритык друг к другу.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор
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