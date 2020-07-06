Толпу туристов без масок сняли на камеру в Сочи

Толпу туристов без масок и перчаток сфотографировали в аэропорту Сочи. Снимок опубликовали "Кубанские новости".

Кадр был сделан в воскресенье, 5 июля. В это время в аэропорту Сочи «шла регистрация одновременно на два десятка рейсов». Для нескольких рейсов одной авиакомпании объединили зону прохождения процедуры. Зал был переполнен отдыхающими с чемоданами.

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