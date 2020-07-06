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Туристы, ломящиеся в Краснодар на машинах, попали на видео и разозлили местных 

Мира Маркина 2 часа назад
Жители Краснодарского края возмутились огромным наплывом туристов на автомобилях после открытия сезона и засняли их на видео.
На запись попала пробка из машин, растянувшаяся на несколько километров. По словам пользователей, из-за туристов, мчащихся на пляжи на своих автомобилях, дорога к морю превратилась в "настоящее испытание".
«Больше похоже на торговый караван»,
— пошутили другие краснодарцы в соцсетях.
В паблике "Типичный Сочи" в социальной сети "ВКонтакте" поясняется, что видеоролик был снят на дороге из Краснодара в курортный поселок Джубга.
«На протяжении недели трасса выглядит вот так. Может, не надо на машине?»,
— спросил автор видео.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что краснодарские курорты просят не приезжать.
Новости путешествий , Видео
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