Жители Краснодарского края возмутились огромным наплывом туристов на автомобилях после открытия сезона и засняли их на видео.

На запись попала пробка из машин, растянувшаяся на несколько километров. По словам пользователей, из-за туристов, мчащихся на пляжи на своих автомобилях, дорога к морю превратилась в "настоящее испытание".

«Больше похоже на торговый караван»,

— пошутили другие краснодарцы в соцсетях.

В паблике "Типичный Сочи" в социальной сети "ВКонтакте" поясняется, что видеоролик был снят на дороге из Краснодара в курортный поселок Джубга.

«На протяжении недели трасса выглядит вот так. Может, не надо на машине?»,

— спросил автор видео.