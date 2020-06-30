В условиях закрытых границ вся Россия обратила еще более пристальное внимание на отечественные черноморские курорты, забыв, что пандемию коронавируса никто не отменял и угроза его распространения все еще очень высока.

Однако толпы туристов, забыв о рекомендациях по безопасности, наводнили вокзалы и аэропорты краснодарского края и уже повалили на улицы. Справки и обсервацию в регионе отменили, а значит никто не может гарантировать, что в толпе отдыхающих нет нескольких бессимптомных (а может и вполне "симптомных") носителей COVID-19.

Как выяснил "Рамблер", мнения тех, кто живет и работает в курортных городах, разделились. Часть считает, что турсезон должен проходить как обычно и нет смысла держать народ дома летом, а местным нужно дать возможность заработать, потому как доход многих зависит от отдыхающих.

Остальные уверены, что в этом году о турсезоне стоит забыть, потому как здоровье и жизнь гораздо важнее ресурсов, которые приходят вместе с болезнью. Так, люди уверены, что толпы отдыхающих на улицах непременно приведут к массовому всплеску заболеваемости, а регион скоро "захлебнется в зараженных", которых здесь нет возможности лечить.

Кадр из видео

"Потом эта же толпа будет занимать места в больницах…", — так люди реагируют на фото заполненных пляжей.

При этом многие местные в соцсетях просят туристов "больше не приезжать".

"Никого не ждем, потому что хотим жить.. Хватит сюда ехать, думайте головой, а не указами властей. Подумайте, насколько опасно находиться там, куда съехались толпы людей со всей страны, и никакую дистанцию соблюдать невозможно…"

"Какая безопасность в тридцатиградусной жаре? Скоро в городе будут толпы зараженных, может и бессимптомных, но потом они в самолетах и поездах разнесут все по краю и по стране…"