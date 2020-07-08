Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча 

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Россияне застали смерч на пляже в Краснодарском крае. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Двое мужчин находились на побережье в станице Голубицкой в Темрюкском районе. В это время в море образовался большой смерч. На видео видно, как россияне спешат поскорее покинуть пляж.

Очевидцы случившегося отметили, что небо потемнело буквально за несколько минут. Отдыхающим туристам пришлось убегать.

Вчера, 7 июля, синоптики предупредили, что на Черноморском побережье высок риск образования смерчей. Особенно рядом с крупными ущельями у поселков Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.