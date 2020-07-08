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Затопленный Геленджик сняли на видео 

Анастасия Иванова 1 час назад
Геленджик затопило после проливных дождей. Очевидцы засняли происходящее на видео.
Улицы курортного города, ведущие к набережной, превратились в реки после ливней, которые прошли сегодня, 8 июля, в разных районах Краснодарского края. Ливневая канализация не справилась с обрушившимся на Геленджик дождем.
На видео видно, как сильный поток воды уносит людей, и прохожие помогают друг другу встать.
"Ужас! Какой кошмар. Вот мы попали", — комментирует происходящее россиянка.
Пока некоторые пытались спастись от стихии и перейти дорогу, кто-то решил спуститься по образовавшейся реке вплавь.
@alberkh_gel
Ранее "Рамблер" сообщал, что отдых в Крыму подорожает.
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