Отдых в Крыму подорожает

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о грядущем подорожании цен на путевки в Крым из-за ажиотажного спроса.
Как отметил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк, закрытие границ на фоне пандемии COVID-19 привело к тому, что отдыхающих на полуострове стало слишком много. Ожидается, что к середине июля загрузка жилья в регионе превысит 90%.
Черняк подчеркнул, что в данный момент свободных мест нет даже на дорогостоящих виллах, а желающих заселиться туристов — крайне много. Эксперт предположил, что из-за потери прибыли в апреле и мае отельеры вскоре начнут повышать цены на номера:
«Те свободные места, которые есть у объектов размещения, будут продаваться по максимальной цене, чтобы вернуть тот заработок, который был недополучен за весну и начало лета».
Вдобавок к этому некоторые операторы заметили, что стоимость путешествий на полуостров уже возросла. Так, директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян рассказал, что люксовое жилье в Крыму сейчас стоит на 50% больше, чем в прошлом году.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Крыму ожидают полную загрузку отелей.