Отдых в Крыму подорожает

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о грядущем подорожании цен на путевки в Крым из-за ажиотажного спроса.

Как отметил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк , закрытие границ на фоне пандемии COVID-19 привело к тому, что отдыхающих на полуострове стало слишком много. Ожидается, что к середине июля загрузка жилья в регионе превысит 90%.

Черняк подчеркнул, что в данный момент свободных мест нет даже на дорогостоящих виллах, а желающих заселиться туристов — крайне много. Эксперт предположил, что из-за потери прибыли в апреле и мае отельеры вскоре начнут повышать цены на номера:

«Те свободные места, которые есть у объектов размещения, будут продаваться по максимальной цене, чтобы вернуть тот заработок, который был недополучен за весну и начало лета».