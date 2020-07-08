Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты предсказали рост цен на отдых в Крыму 

Мира Маркина 2 часа назад
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о грядущем подорожании цен на путевки в Крым из-за ажиотажного спроса.
Как отметил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк, закрытие границ на фоне пандемии COVID-19 привело к тому, что отдыхающих на полуострове стало слишком много. Ожидается, что к середине июля загрузка жилья в регионе превысит 90%.
Черняк подчеркнул, что в данный момент свободных мест нет даже на дорогостоящих виллах, а желающих заселиться туристов — крайне много. Эксперт предположил, что из-за потери прибыли в апреле и мае отельеры вскоре начнут повышать цены на номера:
«Те свободные места, которые есть у объектов размещения, будут продаваться по максимальной цене, чтобы вернуть тот заработок, который был недополучен за весну и начало лета».
Вдобавок к этому некоторые операторы заметили, что стоимость путешествий на полуостров уже возросла. Так, директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян рассказал, что люксовое жилье в Крыму сейчас стоит на 50% больше, чем в прошлом году.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Крыму ожидают полную загрузку отелей.
Комментарии 4
Новости путешествий , Видео , Алексей Черняк , Алексан Мкртчян , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Жители курорта оскорбились видом туристок
Жители курорта оскорбились видом туристок
Популярные курорты СССР, о которых забыли
Популярные курорты СССР, о которых забыли
Видео
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
01:41
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
Новости путешествий
В Абхазию больше не попасть на круизном лайнере
01:03
В Абхазию больше не попасть на круизном лайнере
Новости путешествий
Почему на Кубе окна делают без стекол
04:21
Почему на Кубе окна делают без стекол
Новости путешествий
В Индии готовят к открытию главный памятник любви
00:42
В Индии готовят к открытию главный памятник любви
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение