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В Крыму ожидают полную загрузку отелей 

Елизавета Назарова 2 часа назад
К середине июля в Крыму ожидают полную загрузку отелей и гостиниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексея Черняка.
С 1 июля отели Крыма стали принимать туристов со всей страны. В регионе работает 600 объектов размещения, которые уже выполнили рекомендации Роспотребнадзора.
Черняк рассказал, что спустя неделю работы гостиницы и отели Крыма заполнены на 90%.
"На сегодняшний день большинство объектов уже загружены под 90%. К 15 июля, я думаю, мы дойдем к отметке почти в 100% загрузки всех объектов размещения", — заявил Черняк.
Он также добавил, что чаще всего для размещения туристы выбирают частный сектор и мини-гостиницы.
Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
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