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К середине июля в Крыму ожидают полную загрузку отелей и гостиниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексея Черняка.

С 1 июля отели Крыма стали принимать туристов со всей страны. В регионе работает 600 объектов размещения, которые уже выполнили рекомендации Роспотребнадзора

Черняк рассказал, что спустя неделю работы гостиницы и отели Крыма заполнены на 90%.

"На сегодняшний день большинство объектов уже загружены под 90%. К 15 июля, я думаю, мы дойдем к отметке почти в 100% загрузки всех объектов размещения", — заявил Черняк.

Он также добавил, что чаще всего для размещения туристы выбирают частный сектор и мини-гостиницы.