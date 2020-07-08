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Российские нудисты пожаловались на туристов, устраивающих «оргии» 

Рамблер 1 час назад
Нудисты осудили туристов, устраивающих «оргии»
Фото: globallookpress.com
Нудисты из Нижнего Новгорода пожаловались на то, что их отдых на пляже на Гребном канале испортили представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщила телекомпания "Кстати" на своем YouTube-канале.
Ранее тренеры по гребле обращались в полицию с жалобами на нудистов, которые мешают другим отдыхающим, в частности тренирующимся детям. Теперь же нудисты пожаловались на то, что неподалеку от пляжа обосновались представители секс-меньшинств, которые устраивают "оргии на песке", не стесняясь посторонних людей вокруг.
По словам одного из нудистов, представители ЛГБТ «частенько прибегают и отгоняют девчонок» и «безобразничают здесь». Не так давно в соцсетях распространилось видео, на котором двое юношей занимались сексом посреди нудистского пляжа.
В ГУВД Нижегородской области инцидент пока никак не комментировали.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стала известна судьба московских пляжей в пандемию.
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Новости путешествий , МВД
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