Нудисты осудили туристов, устраивающих «оргии»

Нудисты из Нижнего Новгорода пожаловались на то, что их отдых на пляже на Гребном канале испортили представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщила телекомпания "Кстати" на своем YouTube-канале.

Ранее тренеры по гребле обращались в полицию с жалобами на нудистов, которые мешают другим отдыхающим, в частности тренирующимся детям. Теперь же нудисты пожаловались на то, что неподалеку от пляжа обосновались представители секс-меньшинств, которые устраивают "оргии на песке", не стесняясь посторонних людей вокруг.

По словам одного из нудистов, представители ЛГБТ «частенько прибегают и отгоняют девчонок» и «безобразничают здесь». Не так давно в соцсетях распространилось видео, на котором двое юношей занимались сексом посреди нудистского пляжа.