Раскрыто, что будет с пляжами в Москве в пандемию коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что из-за угрозы коронавируса зоны отдыха останутся закрытыми вне зависимости от того, можно там купаться или нет.

"В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались", — отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Также сообщается, что в связи с установлением теплой погоды ведомство регулярно проводит пробы песка и воды с пляжей.