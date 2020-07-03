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Стала известна судьба московских пляжей в пандемию 

Елизавета Назарова 1 час назад
Раскрыто, что будет с пляжами в Москве в пандемию коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что из-за угрозы коронавируса зоны отдыха останутся закрытыми вне зависимости от того, можно там купаться или нет.
"В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались", — отмечается на сайте Роспотребнадзора.
Также сообщается, что в связи с установлением теплой погоды ведомство регулярно проводит пробы песка и воды с пляжей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Грецию будут пускать туристов по штрих-коду.
Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
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