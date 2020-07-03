Туристов пустят в Грецию по штрих-коду 

Греция вводит новые правила приема туристов из других государств.
Так, до 31 августа всем туристам, отправляющимся в Грецию необходимо за 48 часов до вылета заполнить анкету (The Passenger Locator Form, PLF), размещенную на специальном сайте.
В ней следует указать информацию об аэропорте вылета, свое место пребывания и сроки нахождения в стране, а также контактные данные.
Эксперты оценят эти данные по критериям риска (страна происхождения, возможные контакты с инфицированными COVID-19 и страны, где в последние 15 дней побывал турист). После проверки всей информации каждому будет выдан специальный штрих-код.
В аэропортах и других пунктах прибытия будут сканироваться эти штрих-коды, а на основании этих данных людей будут выборочно отправлять на тестирование по коронавирусу. Пока туристы будут ожидать результатов теста их попросят самоизолироваться там, где они собирались отдыхать.
По плану минздрава Греции, такая процедура поможет обнаружить большинство завозных случаев COVID-19.
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