Туристов пустят в Грецию по штрих-коду 

Греция вводит новые правила приема туристов из других государств.

Так, до 31 августа всем туристам, отправляющимся в Грецию необходимо за 48 часов до вылета заполнить анкету (The Passenger Locator Form, PLF), размещенную на специальном сайте.

В ней следует указать информацию об аэропорте вылета, свое место пребывания и сроки нахождения в стране, а также контактные данные.

Эксперты оценят эти данные по критериям риска (страна происхождения, возможные контакты с инфицированными COVID-19 и страны, где в последние 15 дней побывал турист). После проверки всей информации каждому будет выдан специальный штрих-код.

В аэропортах и других пунктах прибытия будут сканироваться эти штрих-коды, а на основании этих данных людей будут выборочно отправлять на тестирование по коронавирусу. Пока туристы будут ожидать результатов теста их попросят самоизолироваться там, где они собирались отдыхать.