Названа самая желанная страна для поездок у россиян 

Специалисты сервиса онлайн-бронирований OneTwoTrip провели исследование о том, куда поспешат отправиться россияне после открытия границ. Оказалось, что самой желанной для русских туристов страной является Италия.

Так, в первую очередь после открытия внешних границ, большинство (13,75%) планирует отправиться в Италию. В Испанию — 9,4%, а в Португалию — 6,3%.

Кроме того, в список наиболее желанных направлений попали Таиланд, Турция и Греция, набрав по 4-5% голосов. Еще несколько предпочтительных направлений — Грузия, США, Япония и Франция.

При этом, как выяснили эксперты, многим россиянам уже неважно, куда отправиться, — они готовы лететь в первую страну, которая откроет границы туристам из РФ.