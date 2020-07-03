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Названа самая желанная страна для поездок у россиян 

Диана Товсепова 4 часа назад
Специалисты сервиса онлайн-бронирований OneTwoTrip провели исследование о том, куда поспешат отправиться россияне после открытия границ. Оказалось, что самой желанной для русских туристов страной является Италия.
Так, в первую очередь после открытия внешних границ, большинство (13,75%) планирует отправиться в Италию. В Испанию — 9,4%, а в Португалию — 6,3%.
Кроме того, в список наиболее желанных направлений попали Таиланд, Турция и Греция, набрав по 4-5% голосов. Еще несколько предпочтительных направлений — Грузия, США, Япония и Франция.
При этом, как выяснили эксперты, многим россиянам уже неважно, куда отправиться, — они готовы лететь в первую страну, которая откроет границы туристам из РФ.
Ранее "Рамблер" сообщал о сроках открытия границ европейских стран и Турции.
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