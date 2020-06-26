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Эксперт рассказал, когда можно будет попасть в Европу и Турцию 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названы даты открытия Европы и Турции для туристов
Фото: depositphotos.com
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предположил, когда Турция и Европа откроются для туристов. Его слова приводит Nation News.
Барзыкин считает, что 1 июля Европа все еще не сможет принимать туристов. Он отметил, что путешественники не смогут попасть туда и в сентябре. При этом эксперт уверен, что Турция откроет границы к концу июля. На протяжении летнего сезона для россиян могут открытая страны СНГ.
"Например, Армения, Беларусь. Это первый этап, который дает возможность двигаться, восстанавливаться. Турция будет открыта к концу июля, так говорят все эксперты", — заявил Барзыкин.
Эксперт отметил, что из-за закрытых границ страдает вся индустрия: начиная от турагентств и заканчивая перевозчиками. Однако, он обратил внимание на то, что границы пока не открывают из-за опасности для здоровья людей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что любимый курорт россиян отказался принимать туристов.
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Новости путешествий , Юрий Барзыкин , Российский союз туриндустрии
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