Названы даты открытия Европы и Турции для туристов

Барзыкин считает, что 1 июля Европа все еще не сможет принимать туристов. Он отметил, что путешественники не смогут попасть туда и в сентябре. При этом эксперт уверен, что Турция откроет границы к концу июля. На протяжении летнего сезона для россиян могут открытая страны СНГ.

"Например, Армения, Беларусь. Это первый этап, который дает возможность двигаться, восстанавливаться. Турция будет открыта к концу июля, так говорят все эксперты", — заявил Барзыкин.

Эксперт отметил, что из-за закрытых границ страдает вся индустрия: начиная от турагентств и заканчивая перевозчиками. Однако, он обратил внимание на то, что границы пока не открывают из-за опасности для здоровья людей.