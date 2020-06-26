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Любимый курорт отказался принимать россиян 

Диана Товсепова 4 часа назад
Тунис, который считается излюбленным туристическим направлением россиян, открыл свои границы с 27 июня, однако временно отказался принимать россиян.
Дело в том, что открывая границы, министерство здравоохранения страны распределяла государства по уровню угрозы распространения COVID-19. Россия, по мнению ведомства, относится к "красной категории".
Для граждан государств из "зеленой" категории никаких ограничений в Тунисе применять не будут.
Ранее российских туристов не захотели принимать Кипр, Чехия, Черногория, Финляндия, несмотря на то, что для приезжих из других государств их границы открыты.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Евросоюз также отказывается принимать туристов из РФ.
Новости путешествий , Видео , Минздрав РФ , ЕС
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