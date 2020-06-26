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Европа отказалась впускать россиян в июле 

Диана Товсепова 5 часов назад
Россию не включили в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с первого июля. Об этом рассказал российский посол в Бельгии Александр Токовинин после онлайн-конференции по случаю крупнейшего культурно-исторического фестиваля Брюсселя «Оммеганг» и участию России в качестве страны-почетного гостя.
"РФ пока не войдёт в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена", — цитирует Токовинина РИА Новости.
Ранее Еврокомиссия порекомендовала государствам ЕС постепенно снимать ограничения в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, когда отели турецкой Антальи ждут россиян.
Новости путешествий , Видео , Александр Токовинин , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
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