Европа отказалась впускать россиян в июле 

Россию не включили в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с первого июля. Об этом рассказал российский посол в Бельгии Александр Токовинин после онлайн-конференции по случаю крупнейшего культурно-исторического фестиваля Брюсселя «Оммеганг» и участию России в качестве страны-почетного гостя.
"РФ пока не войдёт в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена", — цитирует Токовинина РИА Новости.
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