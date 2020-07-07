Российская авиакомпания начала летать за границу

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Российская компания начала осуществлять авиаперелеты за границу 

Стелла Шмель 1 час назад
Одна из российских авиакомпаний начала осуществлять перелеты за рубеж. Речь идет об авиаперевозчике S7.
На сайте компании появилась возможность купить билет в Испанию (Аликанте) на 10 июля. Стоимость начинается от 16 417 рублей. Также 11 июля можно улететь во Францию (Ницца). Цена этого билета начинается от 12 787 рублей.
В авиакомпании отметили, что Росавиация дала разрешение на данные перелеты. Рейс в Испанию будет вывозным, поэтому улететь смогут лишь те россияне, подавшие свои данные в список Минкомсвязи РФ на портале госуслуг. Кроме того, воспользоваться перелетом смогут и те, у кого разрешен выезд из России и въезд в Испанию.
Как сообщает "Лента.ру", информации о рейсе во Францию нет, но предполагается, что он также будет вывозным.
Ранее "Рамблер" писал, что в Болгарии заявили о нехватке российских туристов.
Новости путешествий , Видео , Росавиация , Минкомсвязи РФ
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