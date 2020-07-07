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В Болгарии заявили о нехватке российских туристов 

Елизавета Назарова 1 час назад
Россиянам могут облегчить въезд в Болгарию
Фото: depositphotos.com
Курорты Болгарии просят ускорить прибытие туристов из России. Об этом сообщает Ассоциация туристов России (АТОР).
В июле в страну приедут туристы из Европы, но на курортах говорят о том, что Болгарии не хватает российских туристов. В связи с этим, мэр Бургаса Димитар Николов подготовил обращение в МИД Болгарии, чтобы для путешественников из РФ отменили 14-дневный карантин и облегчили условия въезда.
Николов отметил, что 30% туристов приезжают в Болгарию из неевропейских стран. Из них большая часть — из России. Именно поэтому ограничения на въезд нужно снять.
"Мы сможем взять на себя рейсы из стран бывшего социалистического лагеря, которые не включены в список государств-членов Европейского Союза", — заявил Николов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне ринулись отдыхать в двух направлениях.
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