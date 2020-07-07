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Названы направления, куда массово поехали россияне 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Россияне ринулись отдыхать в двух направлениях
Фото: depositphotos.com
После снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса россияне массово поехали отдыхать по двум направлениям. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.
Он рассказал, что 90% всех отдыхающих поехали в Крым и на курорты Краснодарского края. Ромашкин отметил, что в прошлом году такого спроса на эти направления не было. По его словам, в 2019 году на Крым и Кубань приходилось 50% продаж, еще десять — на Москву и Санкт-Петербург, а на курорты Минеральных вод ехали пять процентов россиян.
Рамблер
Представитель туроператора отметил, что в стране есть и другие направления, которые могут стать альтернативой Крыму и Краснодарскому краю. В этот список входят Калининград, Карелия и Подмосковье.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне рассказали, почему не ездят на российские курорты.
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