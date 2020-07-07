Россияне ринулись отдыхать в двух направлениях

После снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса россияне массово поехали отдыхать по двум направлениям. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Он рассказал, что 90% всех отдыхающих поехали в Крым и на курорты Краснодарского края. Ромашкин отметил, что в прошлом году такого спроса на эти направления не было. По его словам, в 2019 году на Крым и Кубань приходилось 50% продаж, еще десять — на Москву и Санкт-Петербург, а на курорты Минеральных вод ехали пять процентов россиян.

Рамблер

Представитель туроператора отметил, что в стране есть и другие направления, которые могут стать альтернативой Крыму и Краснодарскому краю. В этот список входят Калининград, Карелия и Подмосковье.