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Отсутствие немецких туристов в Турции станет выгодно для россиян 

Анастасия Иванова 38 минут назад
Власти Германии рекомендовали гражданам до 1 сентября отказаться от поездок в Турцию. В связи с этим немецкие туроператоры сняли все программы по данному направлению. Об этом сообщает РИА Новости.
Аналогичных с Германией позиций придерживаются в Нидерландах и в Швейцарии. По мнению туроператоров России, отсутствие немецких путешественников может пойти на пользу отечественному рынку. Основным плюсом станет доступность номером в отелях.
Кроме того, по словам экспертов, возможно, на этапе возобновления авиасообщения с Россией турецкие отельеры предложат туристам из РФ выгодные цены на размещение, чтобы восполнить дефицит отдыхающих из других стран.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван регион мечты российских туристов.
Новости путешествий , Видео
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