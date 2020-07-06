Власти Германии рекомендовали гражданам до 1 сентября отказаться от поездок в Турцию. В связи с этим немецкие туроператоры сняли все программы по данному направлению. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналогичных с Германией позиций придерживаются в Нидерландах и в Швейцарии. По мнению туроператоров России, отсутствие немецких путешественников может пойти на пользу отечественному рынку. Основным плюсом станет доступность номером в отелях.

Кроме того, по словам экспертов, возможно, на этапе возобновления авиасообщения с Россией турецкие отельеры предложат туристам из РФ выгодные цены на размещение, чтобы восполнить дефицит отдыхающих из других стран.