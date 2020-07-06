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Назван регион мечты российских туристов 

Анастасия Иванова 1 час назад
Российские путешественники назвали регион, в котором больше всего мечтают побывать. Им оказался Алтай. Опрос провели в соцсети ВКонтакте и в Telegram аналитики портала стопкоронавирус.рф.
Россиянам предложили выбрать несколько вариантов из списка. В него вошли Москва, Санкт-Петербург, Черное море, Алтай, Камчатка, Магадан, Якутия, Карелия, Северный Кавказ и другие.
Больше всего респондентов мечтают поехать на Алтай. Их число, в зависимости от социальной сети, составило 24-36%. На втором месте у пользователей ВКонтакте оказались Санкт-Петербург и Черное море. За них проголосовали по 23% россиян. Пользователи Telegram после Алтая хотят попутешествовать по Камчатке (35%) и Карелии (28%).
Таким образом, в пятерку регионов мечты россиян вошли Алтай, Камчатка, Карелия, Санкт-Петербург и Черноморское побережье.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиян разочаровали отечественные курорты.
Новости путешествий , Видео
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