Назван регион мечты российских туристов 

Российские путешественники назвали регион, в котором больше всего мечтают побывать. Им оказался Алтай. Опрос провели в соцсети ВКонтакте и в Telegram аналитики портала стопкоронавирус.рф.

Россиянам предложили выбрать несколько вариантов из списка. В него вошли Москва, Санкт-Петербург, Черное море, Алтай, Камчатка, Магадан, Якутия, Карелия, Северный Кавказ и другие.

Больше всего респондентов мечтают поехать на Алтай. Их число, в зависимости от социальной сети, составило 24-36%. На втором месте у пользователей ВКонтакте оказались Санкт-Петербург и Черное море. За них проголосовали по 23% россиян. Пользователи Telegram после Алтая хотят попутешествовать по Камчатке (35%) и Карелии (28%).

Таким образом, в пятерку регионов мечты россиян вошли Алтай, Камчатка, Карелия, Санкт-Петербург и Черноморское побережье.