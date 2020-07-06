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Россиян разочаровали отечественные курорты 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россияне недовольны отдыхом на отечественных курортах. Опрос провел портал TourDom.
Так, планируют в ближайшее время поездку на Черное море только 37% респондентов. Два месяца назад число россиян, готовых отправиться на отечественный курорт, составляло 49%.
Эксперты предполагают, что снижение спроса связано с ростом тарифов в объектах размещения.
«Когда российские курорты открылись и появилась возможность забронировать поездку с меньшим риском ее отмены, путешественники стали скрупулезно считать — во сколько им обойдется отдых», — написано в исследовании.
Некоторые российские туристы решили дождаться возобновления международного авиасообщения. Число таких путешественников составило 32%. Еще 21% россиян в этом сезоне не поедут на море из-за отсутствия денег на отпуск.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на любимом курорте россиян будут следить за туристами.
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