Россиян разочаровали отечественные курорты 

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Россияне недовольны отдыхом на отечественных курортах. Опрос провел портал TourDom.

Так, планируют в ближайшее время поездку на Черное море только 37% респондентов. Два месяца назад число россиян, готовых отправиться на отечественный курорт, составляло 49%.

Эксперты предполагают, что снижение спроса связано с ростом тарифов в объектах размещения.

«Когда российские курорты открылись и появилась возможность забронировать поездку с меньшим риском ее отмены, путешественники стали скрупулезно считать — во сколько им обойдется отдых», — написано в исследовании.

Некоторые российские туристы решили дождаться возобновления международного авиасообщения. Число таких путешественников составило 32%. Еще 21% россиян в этом сезоне не поедут на море из-за отсутствия денег на отпуск.