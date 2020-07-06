В Таиланде, который признали одним из самых любимых курортов россиян, полиция будет следить за перемещениями туристов. Таким образом власти надеются предотвратить новую вспышку COVID-19.

Центральное следственное бюро Таиланда (CIB) будет наблюдать за путешественниками у водоемов, отслеживать их маршруты, устанавливать контрольно-пропускные пункты на дорогах и измерять температуру.

В данный момент неизвестно, насколько пристальной будет слежка властей, но при этом уже известно, что они смогут использовать для нее данные онлайн-приложений. Помимо этого, полиция сможет создать собственный сервис для наблюдения за перемещением прибывающих в страну.