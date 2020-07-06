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На любимом курорте россиян начнут следить за туристами 

Мира Маркина 2 часа назад
В Таиланде, который признали одним из самых любимых курортов россиян, полиция будет следить за перемещениями туристов. Таким образом власти надеются предотвратить новую вспышку COVID-19.
Центральное следственное бюро Таиланда (CIB) будет наблюдать за путешественниками у водоемов, отслеживать их маршруты, устанавливать контрольно-пропускные пункты на дорогах и измерять температуру.
В данный момент неизвестно, насколько пристальной будет слежка властей, но при этом уже известно, что они смогут использовать для нее данные онлайн-приложений. Помимо этого, полиция сможет создать собственный сервис для наблюдения за перемещением прибывающих в страну.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в Таиланд не пустят бедных туристов.
Новости путешествий , Видео
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