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В Таиланд не пустят бедных туристов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В Таиланд не пустят бедных туристов
Фото: depositphotos.com
После отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Таиланд будет ориентироваться на состоятельных туристов. Небогатые путешественники пока не входят в интересы страны. Об этом заявил министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн, сообщает Bloomberg.
Предпочтение отдадут туристам, которые забронировали четырех— и пятизвездочные отели на островах Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи.
«Если мы не воспользуемся этой возможностью, чтобы получить наибольшую выгоду для отрасли, Таиланд проиграет. Это возможность перезагрузить всю систему туризма», — сказал министр.
В Таиланде рассчитывают, что в предстоящем туристическом сезоне к ним приедут только десять миллионов путешественников. Это четверть числа отдыхающих в 2019 году.
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Новости путешествий , Bloomberg
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