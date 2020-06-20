В Таиланд не пустят бедных туристов 

После отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Таиланд будет ориентироваться на состоятельных туристов. Небогатые путешественники пока не входят в интересы страны. Об этом заявил министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн, сообщает Bloomberg.

Предпочтение отдадут туристам, которые забронировали четырех— и пятизвездочные отели на островах Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи.

«Если мы не воспользуемся этой возможностью, чтобы получить наибольшую выгоду для отрасли, Таиланд проиграет. Это возможность перезагрузить всю систему туризма», — сказал министр.

В Таиланде рассчитывают, что в предстоящем туристическом сезоне к ним приедут только десять миллионов путешественников. Это четверть числа отдыхающих в 2019 году.