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Что думают россияне по поводу открытия границ 

Мария Сергеева 1 час назад
Что думают россияне по поводу открытия границ
Фото: depositphotos.com
Все чаще в нынешнем инфополе слышатся те или иные предположения в отношении открытия границ с другими странами. Эпидемиологическая обстановка в мире меняется довольно часто, поэтому информация о возобновлении международного сообщения может сильно различаться день ото дня. "Рамблер", ссылаясь на опрос сервиса OneTwoTrip приводит мнение россиян насчет открытия границ.
Выяснилось, что 44,4% респондентов считают, что границы откроют ненадолго, 26,6% опрошенных думают, что международный туризм восстановится, и второй волны ограничения сообщения между странами не будет. Остальные россияне (29%) не смогли выбрать ни один вариант.
В то же время треть участников (32%) ответила, что для них ничего в отношении поездок ничего не изменится. Пятая часть респондентов (20%) оценила изменения негативно, полагая, что как раньше уже не будет, а еще 17% склонны с ними согласиться.
До стабилизации ситуации в мире 42% участников готовы отложить свои поездки и не выезжать из страны до конца года. Около 16% туристов также останутся в пределах России и, возможно, посетят отечественные курорты. А 18,5% не согласны оставаться в РФ и в течение полугода планируют отдохнуть за границей.
Отмечается, что путешественники более аккуратно подойдут к выбору страны для отдыха (28%), однако 24% опрошенных заявили, что не будут утруждать себя такими проблемами при выборе направления.
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