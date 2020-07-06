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Эксперты назвали самые дешевые курорты России 

Мира Маркина 4 часа назад
Эксперты назвали самые дешевые курорты России
Фото: depositphotos.com
Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг ценовой доступности российских курортов на пике летнего сезона.
По данным аналитиков, стоимость пакетных туров по России сохраняется на уровне прошлого года. К примеру, эксперты выяснили, что за 23 тысячи рублей туристы смогут приобрести недельную путевку на двоих взрослых с размещением в трехзвездочном отеле в Калининграде, перелет — включен в стоимость.
Второй курорт по доступности в России — Анапа. На Черноморское побережье этого города пара россиян может отправиться за 26 тысяч рублей с размещением в трехзвездочном отеле. Третью строчку в рейтинге разделили Крым и Сочи, которые оказались одинаковыми по стоимости — 28,9 тысяч рублей за двоих с проживанием и перелетом.
Самая доступная путевка на Алтай обойдется в 32,4 тысячи рублей, в Геленджик — в 33 тысячи, а на Байкал и вовсе в 53,3 тысячи рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что краснодарские курорты просят не приезжать.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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