Эксперты назвали самые дешевые курорты России 

По данным аналитиков, стоимость пакетных туров по России сохраняется на уровне прошлого года. К примеру, эксперты выяснили, что за 23 тысячи рублей туристы смогут приобрести недельную путевку на двоих взрослых с размещением в трехзвездочном отеле в Калининграде, перелет — включен в стоимость.

Второй курорт по доступности в России — Анапа. На Черноморское побережье этого города пара россиян может отправиться за 26 тысяч рублей с размещением в трехзвездочном отеле. Третью строчку в рейтинге разделили Крым и Сочи, которые оказались одинаковыми по стоимости — 28,9 тысяч рублей за двоих с проживанием и перелетом.

Самая доступная путевка на Алтай обойдется в 32,4 тысячи рублей, в Геленджик — в 33 тысячи, а на Байкал и вовсе в 53,3 тысячи рублей.