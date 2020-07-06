Почему на Кубе окна делают без стекол 

Смотрите видео и узнайте, почему на Кубе строят дома без стёкол. Стёкла не вставляют в рамы не только в жилых домах, но и в офисных зданиях и даже в дорогих ресторанах и банках. Одна из причин такого явление состоит в том, что стекло на Кубе дорого, так что купить его под силу только очень обеспеченным людям. Но есть и другая причина игнорирования оконных стёкол, о которой расскажет ролик.