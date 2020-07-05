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Россияне рассказали, есть ли у них деньги на отдых за границей 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россияне рассказали о накоплениях на отдых
Фото: depositphotos.com
Россияне рассказали, есть ли у них накопления на будущий отдых за границей. Опрос провел сервис по планированию путешествий OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.
Всего опросили 1706 человек. Выяснилось, что треть россиян, 33%, накопили деньги на отдых за рубежом. 31% респондентов составили списки стран и достопримечательностей, которые хотели бы посетить. 48% опрошенных регулярно смотрят цены на билеты, а 29% — отели за границей.
Согласно данным аналитиков сервиса, больше всего сейчас российских туристов интересуют рейсы из Москвы в Ташкент, Самарканд, Душанбе, Баку, Ош, Манас, Ереван, Худжанд, Стамбул и Минск.
Ранее "Рамблер" рассказывал про страну, в которой у людей нет фамилий.
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Новости путешествий , РИА Новости
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