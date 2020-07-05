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Страна, в которой у людей нет фамилий 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Страна, в которой у людей нет фамилий
Фото: depositphotos.com
Лишь у иммигрантов, которых в стране 10%, есть фамилии. «Рамблер» расскажет о стране, в которой граждане могут иметь только имя и отчество.
В Исландии обычно человек имеет имя и отчество или матчество. В 1925 году даже был издан специальный закон, который запрещает островитянам иметь фамилии.
Отчество образуется путем добавления окончания –son (сын) или — dóttir (дочь). Например, Леннарт Тортенссон, то есть Леннарт сын Тортенса. Если у ребенка нет отца, то «отчество» ему дает мать.
В 2019 году к –son и — dóttir добавили –bur (ребенок) для гендернонейтральных людей.
Когда исландка выходит замуж, она не берет фамилию (отчество) мужа. Например, муж может быть Свен Бьюорсон, жена Арна Уилфодотир, а их ребенок — Лейф Свенсон.
Если у двух исландцев одинаковые имя и отчество, их различают по имени дедушки. Например, полное имя человека может звучать так: Йон Эйнарссон Петурссон (Йон, сын Эйнара сына Петура).
Интересно, что в Исландии имя ребенку можно дать только то, которое находится в реестре имен. Сейчас их там около четырех тысяч.
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