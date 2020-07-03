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В Сочи высмеяли туристов за секс на пляже 

Рамблер 1 час назад
Люди, отдыхающие на пляже в Сочи, сняли видео, высмеивающее тех, кто занимается любовью на пляже. Запись была опубликована в паблике "Типичный Сочи".
На кадрах заснята туалетная кабинка на пляже. Люди выстроились в очередь в ожидании. На фоне играет музыка, под которую они пританцовывают, показывая, что больше не могут терпеть. В какой-то момент к очереди подбегает мужчина, который просит пропустить его вперед, но женщина дает ему понять, что ей тоже нужно. В конце отдыхающий вынужденно отбегает справить нужду в море.
Как стало известно, постановочное видео люди решили снять после того, как жители Сочи застали в кабинке для переодеваний пару, занимавшуюся сексом. И местные жители, и отдыхающие были возмущены, так как на пляже в этот момент могли отдыхать дети.
"Когда приехал на курорты Краснодарского края, а в кабинке обсеменяются", — подписали авторы видео.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам ограничат въезд в Крым.
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Новости путешествий , Видео
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