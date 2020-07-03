В Сочи высмеяли туристов за секс на пляже 

Люди, отдыхающие на пляже в Сочи, сняли видео, высмеивающее тех, кто занимается любовью на пляже. Запись была опубликована в паблике "Типичный Сочи".

На кадрах заснята туалетная кабинка на пляже. Люди выстроились в очередь в ожидании. На фоне играет музыка, под которую они пританцовывают, показывая, что больше не могут терпеть. В какой-то момент к очереди подбегает мужчина, который просит пропустить его вперед, но женщина дает ему понять, что ей тоже нужно. В конце отдыхающий вынужденно отбегает справить нужду в море.

Как стало известно, постановочное видео люди решили снять после того, как жители Сочи застали в кабинке для переодеваний пару, занимавшуюся сексом. И местные жители, и отдыхающие были возмущены, так как на пляже в этот момент могли отдыхать дети.