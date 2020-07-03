Россиянам ограничат отдых в Крыму

В Крыму ввели новые правила на отдых. Теперь некоторые категории россиян не смогут его посетить. Об этом стало известно после публикации нового указа Сергея Аксенова

До стабилизации эпидобстановки по коронавирусу в Крым не смогут приехать дети из других регионов отдельно от родителей. Все объекты размещения приостановят бронирование, прием и размещение групп детей. Родителям запрещается покупать путевки в лагеря, которые принимают только детей из Крыма.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила "Интерфаксу", что пока что дети из разных регионов могут отдыхать только в своем субъекте. В случае, если они путешествуют с родителями, то тогда за них несут ответственность члены семьи.