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В Крыму ввели ограничения на детский отдых 

Елизавета Назарова 1 час назад
Россиянам ограничат отдых в Крыму
Фото: depositphotos.com
В Крыму ввели новые правила на отдых. Теперь некоторые категории россиян не смогут его посетить. Об этом стало известно после публикации нового указа Сергея Аксенова.
До стабилизации эпидобстановки по коронавирусу в Крым не смогут приехать дети из других регионов отдельно от родителей. Все объекты размещения приостановят бронирование, прием и размещение групп детей. Родителям запрещается покупать путевки в лагеря, которые принимают только детей из Крыма.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила "Интерфаксу", что пока что дети из разных регионов могут отдыхать только в своем субъекте. В случае, если они путешествуют с родителями, то тогда за них несут ответственность члены семьи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что девушка разбила палатку в самолете из-за коронавируса.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор , Интерфакс
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