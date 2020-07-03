Около 20 российских регионов РФ начали летнюю оздоровительную программу в детских лагерях. При этом их число может увеличиться, если в регионах будет благоприятная эпидситуация. Об этом СМИ сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции открытие детских загородных лагерей было отложено на неопределенный срок.