Из-за пандемии коронавируса Федеральное агентство воздушного транспорта продлило ограничения на международные полеты до 1 августа. Об этом сообщает РБК.

Росавиация разослала аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в страну иностранцев до 31 июля 2020 года включительно. Ограничение действует и на выезд россиян за границу.

Как сообщил РБК источник в Белом доме, такие телеграммы выпускают ежемесячно с конца марта. Если в стране примут решение о возобновлении международного авиасообщения, в аэропорты и в авиакомпании отправят новую телеграмму.