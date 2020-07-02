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Россия запретила международные полеты до августа 

Анастасия Иванова 1 час назад
Из-за пандемии коронавируса Федеральное агентство воздушного транспорта продлило ограничения на международные полеты до 1 августа. Об этом сообщает РБК.
Росавиация разослала аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в страну иностранцев до 31 июля 2020 года включительно. Ограничение действует и на выезд россиян за границу.
Как сообщил РБК источник в Белом доме, такие телеграммы выпускают ежемесячно с конца марта. Если в стране примут решение о возобновлении международного авиасообщения, в аэропорты и в авиакомпании отправят новую телеграмму.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы предпочтения отдыхающих в Крыму богачей.
Новости путешествий , Видео , Росавиация
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