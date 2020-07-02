Названы предпочтения отдыхающих в Крыму богачей 

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Из-за пандемии коронавируса богатые россияне отправились на отдых в Крым. Исследование их предпочтений провел сервис бронирования Tvil.ru.

Большинство состоятельных туристов выбирают для отдыха Ялту, Алупку или Мисхор. Размещаются россияне на виллах, признанных объектами культурного наследия, в коттеджах и элитных апартаментах. Средняя цена на частные дома на период до 15 дней составляет примерно 200 тысяч рублей.

По мнению экспертов, состоятельные туристы помогут "заново открыть" Крым и показать путешественникам его инфраструктуру. Например, красивые пляжи, сапсерфинг, виндсерфинг.