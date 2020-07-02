В Черногории рассказали, когда ждут россиян 

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В Черногории рассказали, когда в стране снимут ограничения на въезд для граждан РФ. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России.

По словам директора Офиса по туризму Тивата Даники Баневич, путешественникам из РФ будет разрешено посещать страну уже "очень скоро".

"Ведь Россия является одним из приоритетных рынков для нашей страны", — заявила она.

Однако никакой официальной информации по этому вопросу еще нет.

За прошлый год Черногорию посетили свыше 384 тысяч отдыхающих из России. Это 15% от общего въездного туристического потока страны.