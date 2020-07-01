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В России стартовал курортный сезон 

Александра Нечаева 3 часа назад
В России стартовал курортный сезон
Фото: Depositphotos
В среду, 1 июля, на территории страны официально открыт полноценный курортный сезон, отложенный из-за ограничений, которые были введены по причине пандемии коронавирусной инфекции.
Отдыхающих разрешено принимать почти 70 субъектам РФ при условии соблюдения всех предписанных правил безопасности, направленных на ограничение возможности распространения коронавируса.
Стоит отметить, что внутри страны был открыт ряд новых туристических направлений и подготовлены целые пакеты туров, чтобы у людей была возможность доступно и интересно отдохнуть на территории России.
Эксперты полагают, что многие российские туристы изменят свое отношение к отдыху в своей стране в лучшую сторону. Также специалисты отмечают возможность продления курортного сезона на вторую половину осени.
Напомним, что внутренний туризм стал понемногу открываться в России еще в июне. Первыми открыли свои двери для посетителей санатории, имеющие медицинские лицензии, теперь же у туристов есть более широкий выбор для отдыха.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянам рассказали об опасности отдыха в Сочи.
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