Россиянам рассказали об опасностях отдыха в Сочи 

Туристов предупредили об опасности отдыха в Сочи и Туапсе. Об этом сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Сообщается, что в ближайшее время рядом с Сочи и Туапсе могут появиться смерчи. Их можно будет наблюдать в районе Лоо, Якорной щели и Магри.