Россиянам рассказали об опасностях отдыха в Сочи 

Туристов предупредили об опасности отдыха в Сочи и Туапсе. Об этом сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Сообщается, что в ближайшее время рядом с Сочи и Туапсе могут появиться смерчи. Их можно будет наблюдать в районе Лоо, Якорной щели и Магри.
Начальник института Сергей Диденко объяснил, что высокая вероятность смерчей появилась из-за среднесуточной температуры в 25 градусов, из-за которой прогрелись воды побережья. Теплый воздух будет подниматься наверх и смешиваться с холодным, из-за чего и будут образовываться воронки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы сроки возвращения иностранцев в Россию.