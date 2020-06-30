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Россиянам рассказали об опасностях отдыха в Сочи 

Елизавета Назарова 1 час назад
Россиянам рассказали об опасностях отдыха в Сочи
Фото: depositphotos.com
Туристов предупредили об опасности отдыха в Сочи и Туапсе. Об этом сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на специалистов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Сообщается, что в ближайшее время рядом с Сочи и Туапсе могут появиться смерчи. Их можно будет наблюдать в районе Лоо, Якорной щели и Магри.
Начальник института Сергей Диденко объяснил, что высокая вероятность смерчей появилась из-за среднесуточной температуры в 25 градусов, из-за которой прогрелись воды побережья. Теплый воздух будет подниматься наверх и смешиваться с холодным, из-за чего и будут образовываться воронки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы сроки возвращения иностранцев в Россию.
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