Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы сроки возвращения иностранных туристов в РФ 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названы сроки возвращения иностранцев в РФ
Фото: depositphotos.com
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, когда в Россию приедут туристы из других стран. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Догузовой, иностранные туристы должны вернуться в РФ не позже января 2021 года.
"У нас ключевая мера поддержки для въездного туризма — это старт режима электронной визы с 1 января 2021 года по всей России… Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться. И, действительно, не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов из-за рубежа"
Она также добавила, что Ростуризма планирует государственную поддержку для туристисческих компаний, которые привлекут путешественников в Россию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дан прогноз по восстановлению перелетов из России в другие страны.
Видео дня. Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий , Зарина Догузова , Ростуризм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Отдых в Турции обернулся изоляцией
Отдых в Турции обернулся изоляцией
Москвичи массово уезжают отдыхать
Москвичи массово уезжают отдыхать
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
11:18
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
Новости путешествий
Москвичи заполонили пляжи
04:03
Москвичи заполонили пляжи
Новости путешествий
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Россияне скупают туры по одному направлению к морю
03:44
Россияне скупают туры по одному направлению к морю
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение