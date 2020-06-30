Названы сроки возвращения иностранцев в РФ

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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, когда в Россию приедут туристы из других стран. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Догузовой, иностранные туристы должны вернуться в РФ не позже января 2021 года.

"У нас ключевая мера поддержки для въездного туризма — это старт режима электронной визы с 1 января 2021 года по всей России… Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться. И, действительно, не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов из-за рубежа"

Она также добавила, что Ростуризма планирует государственную поддержку для туристисческих компаний, которые привлекут путешественников в Россию.