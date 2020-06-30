После начала курортного сезона в Сочи россияне массово поехали отдыхать. Из-за большого количества желающих н въезде в город появились пробки, а около гостиниц стоят толпы туристов. В Сети появилось видео, на которое попало то, что происходит в курортном городе.

Сначала на кадрах видно огромную пробку из автомобилей на въезд в Сочи, а потом появляются очереди на регистрацию и заселение туристов в отели. Сразу в нескольких гостиницах появились столпотворения желающих отдохнуть.

Снимающий мужчина за кадром задает риторические вопросы людям, стоящим в очередях:

"А как же коронавирус? Полтора метра, друзья! Где маски?"

Еще один пользователь снял видео, на котором рассказал, что стоит в очереди н регистрацию уже несколько часов. Он заявил, что количество людей еще уменьшилось, а до этого "было нечем дышать".