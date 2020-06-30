Все новости на карте

Минтрансе рассказали о возобновлении международного сообщения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха.

Он заявил, что в первую очередь международные рейсы могут запустить в страны СНГ.

«Возможно, мы сможем начать туда перелеты раньше, чем общую международку», — отметил Дитрих.

Он также добавил, что министерство сейчас ведет переговоры с Росавиацией относительно того, чтобы россияне смогли выезжать в страны ближнего зарубежья.

Окончательный список стран, куда смогут полететь граждане РФ в первую очередь, определят Росавиация и Роспотребнадзор