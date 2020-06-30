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Раскрыты детали возобновления международного авиасообщения 

Елизавета Назарова 1 час назад
В Минтрансе рассказали о возобновлении международного сообщения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Евгения Дитриха.
Он заявил, что в первую очередь международные рейсы могут запустить в страны СНГ.
«Возможно, мы сможем начать туда перелеты раньше, чем общую международку», — отметил Дитрих.
Он также добавил, что министерство сейчас ведет переговоры с Росавиацией относительно того, чтобы россияне смогли выезжать в страны ближнего зарубежья.
Окончательный список стран, куда смогут полететь граждане РФ в первую очередь, определят Росавиация и Роспотребнадзор.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названо лучше место в самолете для тех, кто боится летать.
Новости путешествий , Видео , Росавиация , Минтранс РФ , Роспотребнадзор
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