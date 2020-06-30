Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названо лучшее место для тех, кто боится летать 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Названо лучшее место для тех, кто боится летать
Фото: depositphotos.com
Пилот рассказал, какие места лучше всего выбирать пассажирам, которым страшно летать. Об этом сообщает издание Daily Express.
Опытный летчик Джонни Ноулсон советует сидеть во время перелета на уровне крыла лайнера. По его словам, в этой части самолета меньше всего чувствуется тряска. Чем ближе к центру, тем меньше ощущается действие подъемной силы, крутящего момента, ветра, гравитации, сопротивления и многого другого.
Ранее "Рамблер" писал о том, что туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи.
Видео дня. Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичи массово уезжают отдыхать
Москвичи массово уезжают отдыхать
Обнаженная путешественница показывает мир и себя
Обнаженная путешественница показывает мир и себя
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Туристка в крошечном бикини взбесила весь Сочи
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
11:18
Райские уголки, где непременно нужно искупаться
Новости путешествий
Москвичи заполонили пляжи
04:03
Москвичи заполонили пляжи
Новости путешествий
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Россияне скупают туры по одному направлению к морю
03:44
Россияне скупают туры по одному направлению к морю
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение