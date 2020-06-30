Названо лучшее место для тех, кто боится летать 

Пилот рассказал, какие места лучше всего выбирать пассажирам, которым страшно летать. Об этом сообщает издание Daily Express.

Опытный летчик Джонни Ноулсон советует сидеть во время перелета на уровне крыла лайнера. По его словам, в этой части самолета меньше всего чувствуется тряска. Чем ближе к центру, тем меньше ощущается действие подъемной силы, крутящего момента, ветра, гравитации, сопротивления и многого другого.