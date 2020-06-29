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«Уровень срамоты в Сочи после изоляции поднялся до небес»: туристка в мини-бикини взбесила всех 

Диана Товсепова 3 часа назад
Так как на время пандемии россияне остались без заграничного отдыха, все внимание приковано к курортам Краснодарского края. При этом не стоит забывать, что у южных регионов России все же есть некоторые особенности менталитета. Так, в Сети предупреждают, что на черноморском побережье РФ стоит следить за своими манерами. Местные жители часто жалуются на туристов, разгуливающих по городу в купальниках, микро-шортах или в ином вызывающем виде.
"Достали ходить голыми по городу! Мы здесь живем и не хотим видеть раздетых отдыхающих на каждом углу…"
"Хватит разгуливать в трусах! Никто не хочет смотреть на потные телеса за пределами пляжа…", — призывают в Сети местные жители.
Мнения на этот счет разделились. Некоторые уверены, что не стоит "лезть со своим уставом" на юга и хоть немного прикрывать свое тело, гуляя по улицам. А другие уверены, что раз люди приехали отдыхать, никто не вправе указывать им, в чем ходить.
Однако, видео с длинноволосой туристкой на одной из улиц Сочи, породило еще большие споры. Так, девушка на кадрах разъезжает по улицы в бикини, которое даже трудно заметить. Многим показалось, что эффектная туристка разгуливает совсем голая.
Местные жители были настолько шокированы внешнем видом отдыхающей, что снова стали жаловаться на толпы разгуливающих по городу в неподобающем виде туристов, которые приехали, как только отменился карантин в регионе.
"Уровень срамоты в Сочи после изоляции поднялся до небес…"
"Обычная быдлятина. Вообще не мешало ввести штраф…"
" Люди уже в ужасе раздеваются до трусов чтобы успеть поджариться, а то вдруг вторая волна…"
"Могла бы и голая кататься. Что уж мелочиться-то…", — пишут местные в Сети.
При этом некоторые уверены, что те, кто против такого внешнего вида в общественных местах, на самом деле просто завидуют ее эффектной фигуре.
"Нормальная аккуратненькая попа. Девушка следит за фигурой. А местные целлюлитные завидуют…", — комментирует мужчина.
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