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Райские уголки, где непременно нужно искупаться 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и узнайте о местах, куда непременно захочется поехать, чтобы окунуться в морскую воду. Любители морского отдыха охотно отправляются на популярные курорты, чтобы понежиться на ухоженных пляжах. Но на планете есть уголки, где можно с комфортом купаться, но при этом любоваться уникальной природой. Ролик расскажет, как увидеть северное сияние, плавая в море, и где насладиться кристально чистой водой посреди дюн.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что россияне скупают туры по одному направлению к морю.
Новости путешествий , Видео
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