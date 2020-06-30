Райские уголки, где непременно нужно искупаться 

Смотрите видео и узнайте о местах, куда непременно захочется поехать, чтобы окунуться в морскую воду. Любители морского отдыха охотно отправляются на популярные курорты, чтобы понежиться на ухоженных пляжах. Но на планете есть уголки, где можно с комфортом купаться, но при этом любоваться уникальной природой. Ролик расскажет, как увидеть северное сияние, плавая в море, и где насладиться кристально чистой водой посреди дюн.