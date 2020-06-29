Россияне скупают туры по одному направлению к морю 

Российские туристы скупают туры по одному направлению к морю. Туроператоры зафиксировали резкое увеличение спроса на путевки в Сочи. Об этом сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России).

По словам экспертов, запросы на отдых в регионе моментально выросли после 21 июня, когда в Краснодарском крае сняли карантинные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Большинство туристов бронируют заезды в июле, но при этом растет количество заявок на весь летний сезон.

Как отмечают специалисты, число продаж туров превышает показатели за аналогичный период 2019 года. Эксперты считают, что если отдых за границей по-прежнему будет недоступен для россиян, рост спроса на туры в Сочи будет продолжаться.

Всплеск популярности курорта обусловлен открытием объектов размещения разной вместимости, объектов туристического показа, ресторанов, а также отменой новых правил при заезде в местные санатории.