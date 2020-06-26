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СМИ сообщают, что туристов не пускают на курорты Сочи 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Туристов не пускают на курорты Сочи
Фото: depositphotos.com
Объекты размещения с медицинской лицензией отказались пускать некоторых туристов. Об этом сообщает "Русская планета".
Согласно информации СМИ, путешественники не могут попасть на курорты из-за отсутствия справки о сдаче тестов на коронавирус. При этом, постояльцы говорят, что у них нет возможности предоставить этот документ, а также подтвердить, что они не контактировали с людьми, у которых есть COVID-19.
Одна из туристок приехала в Сочи из Подмосковья с семьей, но их отказались размещать без справки об отрицательном тесте. Женщина отметила, что не знает, где можно получить этот документ.
Как сообщает издание, многие туристы не могут попасть в свои санатории из-за того, что не знают о том, что им необходимо предоставлять справки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа дата открытия Европы и Турции для туристов.
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