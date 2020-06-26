Туристов не пускают на курорты Сочи

Объекты размещения с медицинской лицензией отказались пускать некоторых туристов. Об этом сообщает "Русская планета".

Согласно информации СМИ, путешественники не могут попасть на курорты из-за отсутствия справки о сдаче тестов на коронавирус. При этом, постояльцы говорят, что у них нет возможности предоставить этот документ, а также подтвердить, что они не контактировали с людьми, у которых есть COVID-19.

Одна из туристок приехала в Сочи из Подмосковья с семьей, но их отказались размещать без справки об отрицательном тесте. Женщина отметила, что не знает, где можно получить этот документ.

Как сообщает издание, многие туристы не могут попасть в свои санатории из-за того, что не знают о том, что им необходимо предоставлять справки.